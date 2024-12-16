شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى نهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 اليوم الاثنين 16-12 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.18 جنيه للشراء، و64.38 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64 للشراء، 64.41 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

64.18 جنيه للشراء.

64.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

64 جنيه للشراء.

64.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

64 جنيه للشراء.

64.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.99 جنيه للشراء.

64.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.03 جنيه للشراء.

64.44 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك العقارى

64 جنيه للشراء.

64.41 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.10 جنيه للشراء

64.50 جنيه للبيع