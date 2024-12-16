شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار 50 ألف جنيه في شهادة 30% يعمل فائدة كام بـ3 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المواطن عن أفضل الاستثمارات لتنمية مدخراته خلال الفترة الحالية، وتعد الشهادات البنكية من أنسب الأوعية الاستثمارية.

وتعد الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار الأمريكى أحد أبرز أدوات زيادة الدخل سواءً بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكى.

ويحظى طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد بالإقبال من المواطنين للحصول على دخل ثابت، وعند استثمار مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 15000 جنيه في السنة الأولى و12500 جنيه فى السنة الثانية و10000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 37500 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الادخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.