شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 4 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الإثنين على رأسها التجارة والموزعون والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، وصعد قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجع 11 قطاعًا بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.1%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%.

كما تراجع قطاعا الموارد الأساسية، ومواد البناء بنسبة 0.4%، ثم قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي كوربوريشن، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 3.88%، واستحوذت المؤسسات على 29.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 101.3 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 70.7 مليون جنيه، 143 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 37978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13536 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 8583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11739 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8358 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة.