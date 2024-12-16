شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "طلعت مصطفى" يقود صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.08%، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، كما قاد سهم المجموعة صعود مؤشر قطاع العقارات بالبورصة بنسبة 0.9%.

يأتي ذلك بعدما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى، بنسبة 2.47% خلال تعاملات جلسة الإثنين ليصل إلى مستوى 56.88 جنيه، محققًا حجم تداولات بلغت 3.9 مليون سهم بقيمة 222.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 2116 عملية، لتصل القيمة السوقية للمجموعة إلى أكثر من 117 مليار جنيه.

ويعد سهم طلعت مصطفى، صاحب ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وصاحب أكبر وزن نسبي بمؤشر قطاع العقارات.