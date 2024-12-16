شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 فى مصر مع توقعات الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

نرصد أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024، حيث سجل الذهب صعودًا محدودًا في السوق المصري، مع فتح التداول على الذهب في الصاغة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع، وقد نشهد تغيرات في الذهب بمصر وسط توقعات بتغير السعر العالمي للذهب مع تغير مرتقب في الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024

عيار 24 يسجل 4366 جنيها.

عيار 21 يسجل 3820 جنيها.

عيار 18 يسجل 3274 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

توقعات الفائدة الأميركية

الأسواق المالية تضع احتمال بنسبة تقترب من 100% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم، على أن يتوقع البنك تباطؤ في سياسة التوسع التي اتبعها منذ سبتمبر الماضي، وقام خلالها بخفض الفائدة 75 نقطة أساس حتى الآن.

خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل لن يكون مفاجأة لأسعار الذهب، حيث أن الأسواق المالية قد استوعبت هذا بالفعل. لكن التركيز سيكون على مخطط النقاط الذي يعكس توقعات أداء أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من قبل أعضاء البنك.

تصريحات رئيس البنك جيروم باول وتوقعات أعضاء البنك ستكون حاسمة في تحديد مسار أسعار الذهب في الفترة المقبلة. الأسواق تتوقع فترة من الهدوء من البنك الفيدرالي مع ترقب لنتائج سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، والتي قد يكون لها تأثيرات مؤيدة للتضخم والدولار الأمريكي.