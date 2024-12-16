شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيدا مصر: نستهدف جذب 1000 شركة صينية جديدة حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أكد لي داي شين، رئيس شركة تيدا مصر وتيدا الصين-إفريقيا، أن المنطقة الصينية تستهدف جذب نحو 1000 شركة صينية جديدة، بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحلول عام 2023.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة لوضع حجر أساس مشروع إنتاج الألواح الشمسية في منطقة العين السخنة، وقال رئيس شركة تيدا مصر إن المشروع الجديد يأتي بعد 20 يوما فقط من الاحتفال بوضع حجر أساس مصنع الزجاج الخاص بإنتاج الألواح الشمسية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم توجه الدولة المصرية الساعي إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح إلى 42% بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس تيدا، أن المشروع الجديد على مساحة 78 ألف متر مربع باستثمارات تزيد عن 150 مليون دولار، يستهدف إنشاء خط إنتاج الواح الطاقة الكهروضوئية بنحو 2 جيجا وات، وخط إنتاج آخر للمكونات لإنتاج نحو 3 جيجا وات، على أن يبدأ الإنتاج بحلول سبتمبر المقبل.

وتم توقيع عقد حق انتفاع مشروع "إيليت سولار" خلال أولى الجولات الترويجية لاقتصادية قناة السويس للعام المالي الحالي لجمهورية الصين الشعبية سبتمبر الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتعد شركة "إيليت سولار للطاقة الشمسية – Elite Solar PV" -التي تأسست في 2005 بالصين- إحدى كبريات الشركات في مجال الخلايا الكهروضوئية، حيث تتولى تصنيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية التي تشمل تصنيع الخلايا الشمسية وتصنيع وتجميع الأنظمة (Wafer-Cell-Module) وإنشاء وتشغيل وصيانة مزارع ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تزيد عن 10 جيجاوات في كثير من المواقع حول العالم، كما تمتلك علامة تجارية مسجلة في المكسيك وأستراليا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، بقاعدة عملاء تشمل أهم شركات التقنية والمعلومات بالولايات المتحدة وحول العالم.