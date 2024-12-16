شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة المتجددة: تخصيص 42 ألف كيلو متر لمشاربع الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن إجمالى القدرات الموجودة الآن من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ 7500 ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح أو المياه.

وأوضح الخياط خلال جلسة استراتيجة وزارة الكهرباء فى مؤتمر الأهرام للطاقة أنه لكى يتم الوصول إلى 40% فى 2030 من الطاقة المتجددة يتم ذلك من خلال عدة محاور أولها زيادة مكون الطاقة والاستفادة من الموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر.

أما المحور الثانى فهو جانب التشريعات الخاص بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة ووضع لوائح لمشاركة القطاع الخاص ووضع حوافز للإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشار الخياط، الى وجود مواقع متعددة لمشروعات الطاقة المتجددة حيث تم تخصيص مساحة تصل إلى 42 ألف كيلو متر، مشيرا إلى أن من أهم المحاور كذلك هو تهيئة البتية التحتية من الطرق والمواني وشبكة الاتصالات لتفريغ القدرات من الطاقة المتجددة.

وتابع الخياط أن الموارد البشرية وتأهيل الكوادر ولعل بنبان أحد هذه المشاريع المتناغمة فى هذا المجال، لافتا إلى أن هذه المشاريع تفتح مجال الاستثمار وتقليل الطلب على الوقود الاحفورى.