شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء: الوقود الذى تم توفيره يعادل أكثر من 10 آلاف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول تعمل على مدار الساعة تمكن خلال الفترة الماضية من خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة حيث انخفض إلى أقل من 169 جرام لكل كيلو وات ساعة بدلا من 214 جرام لكل كيلو وات ساعة.

وأضاف دسوقى خلال موتمر الاهرام الاقتصادي بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوى والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أن الخفض فى معدلات استهلاك الوقود نتيجة الاعتماد على الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا بالإضافة إلى محطات سيمنس العملاقة التى تعمل بكافة 61% الموفرة للوقود، ساهم فى خفض تكاليف الوقود إلى 11 مليار و700 مليون تكلفة الوقود سنويا .

وأشار دسوقى إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمكنت من خلال شركاتها التابعة وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء من تركيب ما يقرب من نصف مليون عداد كودي المبانى العشوائية والمخالفة خلال فترة اقل من 4 أشهر وهو ما ساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها المالية اولا بأول.