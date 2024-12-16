شركة «THE ARK» تعلن انطلاق مشروع «RAFTS OF ARK» على مساحة 330 فدانا خلال احتفالية ضخمة

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القاهرة - سامية سيد - شركة «THE ARK» تطلق أحدث مشروعاتها «RAFTS OF ARK» على مساحة 330 فدانا فى الشيخ زايد الجديدة



أعلنت شركة THE ARK انطلاق أحدث مشروعاتها RAFTS OF ARK، والذي سيكون وجهة للعملاء الباحثين عن المشروعات المميزة والاستثنائية في منطقة غرب القاهرة، حيث تم إطلاق المشروع خلال احتفالية ضخمة بحضور مسئولي الشركة، ولفيف من رجال الأعمال ونجوم المجتمع والإعلام.

وشهدت الاحتفالية حضور كابتن عصام العرجاني، رئيس مجلس إدارة تحالف THE ARK، والمهندس محمد أمين الدخميسي، المدير التنفيذي لمجموعة أرابيلا، والمدير التنفيذي للتحالف، والمهندس رائف فهمي الرئيس التنفيذي لمكتب رائف فهمي للتصميمات والاستشاري العام للمشروع، ومحمد السمان مستشار العلامة التجارية والرئيس التنفيذي لشركة "لونج بلاك".

وأوضحت شركة THE ARK أن مشروع RAFTS OF ARK سكني متكامل يقع في منطقة الشيخ زايد على مساحة 330 فدانا، ويتواجد المشروع في منطقة حضرية مبنية ومتكاملة، مما يجعل عملاء المشروع يتواجدون في منطقة متكاملة الخدمات تضمن لهم أعلى معايير جودة الحياة وتكامل الخدمات.

ويضم مشروع RAFTS OF ARK وحدات بمساحات متنوعة ما بين 55 مترا وحتى 240 مترا مربعا للمباني السكنية، ومساحات تبدأ من 215 وحتى 1000 متر مربع للفيلات، ومساحات متنوعة للوحدات التجارية والإدارية، على أن يبدأ تسليم المشروع خلال 3 سنوات، ويتمتع المشروع بتصميم معماري مميز تم وضعه على أعلى مستوى من الرقي والتصميمات العصرية التي تتناسب مع أحدث الاتجاهات في عالم العقارات، مع التركيز على توفير مساحات خضراء واسعة وبيئة سكنية صحية.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يضم خدمات ومزايا تنافسية تجعله في مقدمة المشروعات السكنية المتكاملة في منطقة غرب القاهرة، فالمشروع يضم نادي اجتماعي، وحمامات سباحة في كل منطقة، ومسطحات مائية، وفندق، وBusiness Club، ومنطقة تجارية، وتصميمات واجهات عصرية.

وقالت شركة THE ARK: "فخورون بإطلاق هذا المشروع المميز، الذي نقدم فيه خبراتنا التراكمية في مجال التطوير العقاري، ونتعاون فيه مع شركاء نجاح لهم أسماء لامعة في تخصصات مختلفة، ونخاطب به عملاءنا عبر تقديم مشروع عالمي على أرض مصرية، ونسعى من خلال هذا المشروع لتقديم نمط مختلف ومبتكر من المشروعات العقارية في السوق المصري".

وأضافت الشركة، أنه تم التعاقد مع المعماري الهندسي رائف فهمي ليكون المهندس المعماري للمشروع، بالإضافة للتعاون مع Longe Black ليكون استشاريا للعلامة التجارية للمشروع، حيث يتم اختيار شركاء النجاح بعناية للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروع متكامل ومبتكر وتتوافر به جميع العناصر التي تحقق له النجاح والإقبال من العملاء.

كما يتمتع المشروع بواجهة 730 مترا طوليا على محور دهشور، وهو ما يعد أحد المزايا التي يتمتع بها المشروع، والتي تتيح له ارتباطا بالمحاور الاستراتيجية المحيطة، مما يضمن سهولة الوصول للمشروع والانتقال للمناطق المحيطة، وتم تخصيص الجزء الأكبر من المساحة الإجمالية للمشروع ليكون من نصيب المناطق الخدمية والمرافق العامة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تتميز بجودتها العالية.

وأوضحت THE ARK أن المشروع يتضمن مولا تجاريا يوفر خيارات متنوعة من المقرات للعلامات التجارية العالمية والمحلية، بجانب توفير محلات تصلح لخدمات متنوعة لعملاء المشروع ومن خارج المشروع، بالإضافة لتضمن المشروع جراجا يسع العديد من السيارات مؤمن بأقصى درجة ممكنة، إضافة إلى أفراد أمن وحراسة مدربين على مستوى عال، كما يعملون طوال اليوم وكاميرات مراقبة تتميز بجودتها العالية تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وكشفت شركة THE ARK عن خطتها الاستثمارية التي تضم مشروعات أخرى أبرزها ARK East الذي يضم CLIFF & EDGE – ، وقريبًا سيتم إطلاق المنطقة التجارية، ويتواجد المشروع في موقع مميز على طريق التسعين الجنوبي، حيث تختار الشركة مواقع مميزة لمشروعاتها مما يضمن مستقبلا استثماريا مميز لهذه المشروعات ويضمن ارتباطها بالمحاور والمناطق الرئيسية في المدن الجديدة.



















