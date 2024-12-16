شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبائك الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر السبائك الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 بدون إضافة المصنعية وذلك عقب تراجع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصرى.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم الاثنين عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر ، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

حيث تسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، مستويات قريبة من مستهل تعاملات اليوم لكنها متراجعة نسبياً، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10887 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21775 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43550 جنيها.

وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.