شكرا لقرائتكم خبر عن 74.28 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب عقد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا لتبلغ 74.28 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا ليصل إلى 70.99 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري وسيقدم أيضا نظرة محدثة بشأن المدى الذي يعتقد مسؤولو البنك بأنهم سيخفضون أسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026.

وقد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.



