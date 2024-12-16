شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-12-2024.. يرتفع الآن والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-12-2024 بالتعاملات الصباحية ارتفاعًا ملحوظاً بحوالي 80 جنيهًا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30560 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.