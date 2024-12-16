شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 16-12 -2024.. استقرار بالسعر والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين وننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 16-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 16 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.4 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

169.8 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

162.4 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.