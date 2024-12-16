شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «أقاسيم» على أساس سعر 7.50 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، أمس الأحد على تقسيم أسهم الشركة.
ووفقا لتداول السعودية فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.50 ريال لهذا اليوم الإثنين 1446/06/15هـ الموافق 2024/12/16م، و إلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 1446/06/17هـ الموافق 2024/12/18م.
وأعلن مجلس ادارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد، أمس.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة اسهم الشركة وفقاً لما يلي:
• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات
• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
• عدد الأسهم قبل التعديل: (2,500,000) سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل: (25,000,000) سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
• تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
• تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
2- الموافقة على حذف المادة 7 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
3- الموافقة على حذف المادة 25 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
4- الموافقة على حذف المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
ووفقا لتداول السعودية فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.50 ريال لهذا اليوم الإثنين 1446/06/15هـ الموافق 2024/12/16م، و إلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 1446/06/17هـ الموافق 2024/12/18م.
وأعلن مجلس ادارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد، أمس.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة اسهم الشركة وفقاً لما يلي:
• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات
• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
• عدد الأسهم قبل التعديل: (2,500,000) سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل: (25,000,000) سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
• تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
• تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
2- الموافقة على حذف المادة 7 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
3- الموافقة على حذف المادة 25 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
4- الموافقة على حذف المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).