شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من منتجات البترول تتجاوز مليارى دولار خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية من منتجات البترول قفزة كبيرة منذ بداية العام الجارى 2024 وحتى شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتظهر بيانات الجهاز، أن إجمالي صادرات مصر من منتجات البترول سجلت نحو ملياري و417 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو مليار و638 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 779 مليون و64 ألف دولار.

وجاء ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات البترول الخام خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 866 مليون و780 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و861 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 994 مليون و412 ألف دولار.

وكان صافى الصادرات المصرية سجل ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 3.46 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.14 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 10.2٪، مدفوعة بزيادة صادرات مجموعة من السلع على رأسها المنتجات البترولية والتي بلغت قيمتها نحو 323 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 131 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 146.5٪، يليها الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها نحو 244 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 189 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بنسبة زيادة بلغت 28.7%.