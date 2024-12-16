شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف" تطلب الاستحواذ على 100% من أنظمة الرى التابعة لـ"UMC إنترناشيونال" والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا بعزم شركة "جي إف شيا كو إنك J.F. Shea Co., Inc." الاستحواذ على 100% من قطاع أنظمة الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد "(UMC International Limited".

ووفقا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022، فإن واجب الإخطار يقع وفقًا للمادة (55) من اللائحة التنفيذية، وبحسب كل حالة، على الشخص أو الأشخاص المستحوذة، في حالة الاستحواذ الذي يؤدي إلى التحكم أو التأثير المادي بشكل فردي أو جماعي في شخص أو عدة أشخاص، والأشخاص المندمجة في حالة الاندماج، والأشخاص المستحوذة في حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء مشروع مشترك، والأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك.

وتشير البيانات إلى أن شركة جي إف شيا كو إنك لا تحقق أي رقم أعمال في مصر، بينما تحقق شركة يو إم سي إنترناشيونال ليميتد لرقم أعمال من خلال تصدير معدات أنظمة الري المحوري.