شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات الأعلى ترخيصا من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:00 ص
سجل شهر نوفمبر ترخيص وتأمين مركبات (زيرو ومستعمل) 400160 مركبة، وذلك طبقا لأحدث تقرير صادر من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري .
جاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 624 مركبة تعمل بالكهرباء و270202 تعمل بالبنزين و103351 تعمل بالسولار، و11106 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، و42 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.
أما تراخيص المركبات " المستعمل والزيرو "بشكل مفصل، فقد سجل عدد المركبات المستعمله ترخيص حوالي 343178 مركبة .
أما عدد المركبات " الزيرو " فقد بلغ 38135 مركبة، وعدد مركبات الجمارك 18565 مركبة .
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