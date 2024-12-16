شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات الأعلى ترخيصا من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:00 ص

سجل شهر نوفمبر ترخيص وتأمين مركبات (زيرو ومستعمل) 400160 مركبة، وذلك طبقا لأحدث تقرير صادر من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري . جاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 624 مركبة تعمل بالكهرباء و270202 تعمل بالبنزين و103351 تعمل بالسولار، و11106 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، و42 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي. أما تراخيص المركبات " المستعمل والزيرو "بشكل مفصل، فقد سجل عدد المركبات المستعمله ترخيص حوالي 343178 مركبة . أما عدد المركبات " الزيرو " فقد بلغ 38135 مركبة، وعدد مركبات الجمارك 18565 مركبة .

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