شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم على أعتاب مرحلة جديدة من مضاعفة الصادرات إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

‏باتت مصانع مصر للألمونيوم على أعتاب مرحلة جديدة من مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التعاون الوثيق بين مصر والنرويج في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتعامل الشركة مع شركة سكاتك النرويجية لتشغيل محطة طاقة شمسية جديدة بطاقة 1 جيجا على مرحلتين، وتساهم في مضاعفة الصادرات إلى أوروبا والابتعاد عن التحديات التي تواجه الصادرات التقليدية خلال الفترة المقبلة، حيث أن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تكون الصادرات الموجهة له مصنعة تماما من المواد الخضراء أو الموارد الخضراء .

‏وتعد مصانع مصر للألمونيوم قلعة من قلاع الصادرات في مصر، إذ أن المنتج عليه إقبال كبير، وبالتالي يتم تصدير 70% من المنتج للخارج، واستهلاك 30% من المنتج محليا، وهناك طلب للغاية على تلك الصناعة مما يفتح الباب لتدشين مصنع أو مصنعين آخرين تصيفان كثيرا للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

يشار أن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام أكد أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتى فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمى ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.