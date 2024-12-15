شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء توجه شركات التوزيع بالالتزام بالصيانة لمواجهة التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت ، شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ضمن استعدادات الوزارة للاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات فى الطقس ورياح وسقوط الأمطار، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة اعداد فرق الطوارئ ، وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لاستعدادات مواجهة التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء من قبل الشركات التابعة والحد من الفقد الفنى.

وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية في سيناء والصعيد واتخاذ مايلزم لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

كما وجه وزير الكهرباء بضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب فى اطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء، والانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

وخصصت وزارة الكهرباء رقم "121" لتلقى أي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومتابعة فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع بشكل مستمر لجميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى ، وان هناك غرفة طوارئ فى الوزارة ستعمل على متابعة العمل فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين فى اطار تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات.



