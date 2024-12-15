شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الأول لنائب وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك اجتماعه الأول مع قيادات مصلحة الجمارك بمقر مبنى مصلحة الجمارك بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، عقب تعيينه مشرفا على مصلحة الجمارك المصرية بهدف بحث سبل تطوير الآداء وتحين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك والمستثمرين

وفى بداية الإجتماع رحب شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك بقيادات الجمارك وعبر عن شكره وتقديره للجهود التى يبذلها العاملين بمصلحة الجمارك، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل على سرعة إنجاز المعاملات وخفض زمن الافراج الجمركي بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات ،مشيراً لحرصه على عقد هذا الإجتماع بصفة دورية .

وخلال الاجتماع تم مناقشة التحديات التي تواجه العمل الجمركي وأهم المعوقات التى تواجه قيادات الجمارك من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، والعمل على تذليلها حتى يستنى تسهيل الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الأنظمة.

كما استمع شريف الكيلانى لمقترحات وملاحظات الحضور، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ووضع حلول عاجلة لهذه المعوقات، مؤكداً على أهمية دور العاملين في تحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبهم رحب المشاركون في الاجتماع بنائب الوزير مؤكدين عزمهم العمل جنباً إلى جنب مع قيادة المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة وأشاروا إلى أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام القيادة بتطوير آليات العمل وتلبية إحتياجات المصلحة التي ستسهم في تطوير أداء المصلحة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.