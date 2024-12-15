شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيه هيوفرلك فى فاتورة الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الكثير من المواطنين يبحثون عن أكثر الأجهزة توفيرا فى فاتورة الكهرباء وطرق الاستخدام الأمثل لترشيد الاستهلاك، وخلال فصل الشتاء يلجأ الكثير من المواطنين إلى تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على تدفئة والتى تعتبر سبب رئيسى فى ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء والبعض يلجأ لتشغيل التكييف على وضع ساخن بحثا عن الأقل استهلاكا للكهرباء، الخليج 365 لقرائه يوضح بعض المعلومات التى تجعل تكييف الهواء على وضع ساخن أقل استهلاك للكهرباء من الدفاية وهى كالآتي:

1- يعتبر التكييف أقل استهلاكا للكهرباء من الدفايات، خاصة وأن أى جهاز يحتوى على سخان من المتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلى فى استهلاك الكهرباء، كما أن أغلب أنواع الدفايات ليس لديها قدرة الفصل، وتظل مستمرة فى عمل هواء ساخن وبطيئة، ولكن التكييف استهلاكه للكهرباء أقل من الدفاية، كون لديه ميزة الفصل كل فترة، ثم العودة مرة أخرى، وهو ما يجعله أيضا أكثر أمانا من الدفاية.

2- التكييف لا يحتوى على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفريون، ويعمل التكييف باردا بالخارج وداخل الغرفة ساخن الأمر الذى يجعله لا يحرق الأوكسجين حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود فى الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئا، ما يمنع انتقال الأمراض، كما أن هناك ميزة التحكم فى درجة الحرارة وتنقية الجو.

3- الدفاية الكهربائية تحتوى داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.