شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-12-2024 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:00 م

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 بالتعاملات المسائية تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30440 جنيها، وذلك على خلفية هبوط في جرام الذهب عيار 21.

مصنعيات الجنيه الذهب في ديسمبر 2024

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.