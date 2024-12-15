شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 15-12-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 15-12-2024 مقابل الجنيه المصرى في نهاية تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وبنك مصر سعر الشراء 50.75 جنيه و50.85 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.75 للشراء و50.85 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

واستقر سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.