شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024.. المعدن الأصفر تراجع 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في مصر بالتعاملات المسائية، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 15 جنيها، وذلك في ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيها.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 أعلى مستوى يوم الخميس الماضي عند المستوى 3880 جنيه للجرام متخطياً قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.

واستسلم سعر الذهب في مصر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ولكنه استطاع أن يحتفظ بالتداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام حتى نشر هذه السطور.