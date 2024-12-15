شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 261 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 261.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة شارم نبق العالمية للتنمية السياحية بحجم تداول 61 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون جنيه، وصفقتين على الشركة المصرية للأثاث (ان اند اوت) بحجم تداول 147.6 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.1 مليون سهم بقيمة 275.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 25 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 93.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.23%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 29.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.6 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، 74 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29 مليون جنيه، 179.9 ألف جنيه، 134.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 8613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8279 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة.