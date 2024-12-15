شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15-12-2024.. استقرار منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الأحد، 15 ديسمبر 2024 01:44 م

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15-12-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، في منتصف تعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.5 جنيه للشراء و165.5 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 164.5 جنيه للشراء. 165.5 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 164.7 جنيه للشراء. 165.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 159.8 جنيه للشراء. 165.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 162.4 جنيه للشراء. 165.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 161.5 جنيه للشراء. 165.6 جنيه للبيع.



