شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في مصر.. الجنيه بـ30480 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في مصر، استقراراً ملحوظا قياسا على سعر فتح التداول أمس، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30480 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر، بجانب العملات الذهب في مصر مثل الربع جنيه والنصف جنيه ذهب.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.