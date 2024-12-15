شكرا لقرائتكم خبر عن "كاتليست" تعتزم زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، لدى الهيئة بالسجل المعد لذلك وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل واعتماد نشرات الطرح لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح.

كما وافقت الهيئة على اعتماد نشر مذكرة المعلومات، وذلك لدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة راس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ووفق نشر مذكرة المعلومات، تستهدف شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، الاستحواذ على شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم كليًا أو جزئيًا.

وتعمل شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، في نشاط أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

ومن المقرر أن تدعو شركة شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال الاكتتاب الخاص لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية بقيمة 10 جنيهات، اعتبارًا من غدًا الإثنين، وسيتم الاكتتاب في عدد 22.5 مليون سهم في صورة أسهم زيادة اسمية نقدية، ويتم تلقي طلبات الاكتتاب من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بصفتها وكيلًا عن عملائها.