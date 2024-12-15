شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الخضروات اليوم الأحد 15-12- 2024.. البطاطس بكام فى سوق الجملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم الأحد 15-12-2024، حيث شهدت استقرارا ملحوظا وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق الجملة من 12 إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو القلقاس من 20 و25 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البصل الابيض 25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الاحمر 30 جنيها، واستقر متوسط سعر كيلو الطماطم في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 25 و30 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر 20 جنيها وسجل سعر كيلو الباذنجان من 8 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها بالجملة.

وتتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.