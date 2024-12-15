شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش افتتاح الفرع الـ30.. سبينيس إيجيبت تكشف خطتها الخمسية حتى 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 38 فرعا باستثمارات 2.5 مليار جنيه خلال خمس سنوات

على هامش افتتاح الفرع رقم 30 من سلسلة فروع سبينيس والكائن بشارع طه حسين امام المستشفى السعودي الألماني في النزهة الجديدة، أدلى مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسبينيس مصر بعدة تصريحات صحفية ورغم أنها في مجملها تتناول توجهات سبينيس إيجيبت وخطواتها لخمس سنوات قادمة، إلا إنها في الحقيقة تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق تجارة التجزئة في مصر فكما وعدت سبينيس سابقاً فقد نفذت بالفعل خططها التوسعية التي سبق وأعلنت عنها بافتتاح 6 فروع في عام 2023 و8 فروع في عام 2024 ليصبح إجمالي عدد فروع سلسلة سبينيس 30 فرعا.

وكشف مهند عدلي عن هدف الخطة الخمسية الجديدة لافتتاح 38 فرع بنهاية 2029 ليصبح إجمالي عدد الفروع 68 فرعاً مع ما يتضمنه ذلك من التوسع في كافة محافظات الجمهورية من 9 محافظات حالياً إلي عدد أكبر من المحافظات مستقبلياً مع استمرار سياسة التنوع بين الهايبر ماركت والسوبر ماركت والدمج بينهما أيضاً.

وأضاف قائلاً: سبينيس سوف تستفيد من عناصر قوتها التي اكتسبتها عبر تراكم خبرة مواجهة التحديات على مدار السنوات الماضية سواء ارتبطت بأزمات عالمية أو محلية مع استمرار سياسة التمويل الذاتي للتوسع واستمرار سياسة التوسعات مع معدلات ربحية متكافئة وهي الميزة التي طالما استطاعت من خلالها سبينيس تحقيق النجاح على مدار السنوات العشر الماضية لتتوسع من 3 فروع في عام 2014 إلي 30 فرعا في عام 2024 مع الحفاظ على سياسات خفض النفقات غير الضرورية مع معدلات تكاليف منضبطة ومستدامة.

وتعهد مهند باستمرار تنفيذ سبينيس العديد من المبادرات لدعم المنتجين المحليين سواء مبادرات منفردة أو بالشراكة مع الجهات الحكومية في إطار من التنفيذ الصارم لسياسات الجودة سواء التي وضعناها لأنفسنا كسياسات للشركة أو التي تطلبها الجهات الحكومية أو التي تفرضها شهادات الجودة العالمية مثل شهادة الأيزو 22000 والتي تطبق في كافة مراحل العمل وعلى كافة موردينا البالغ عددهم أكثر من 800 مصنع ومورد.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيد من الجهود والمشاركات الفاعلة في المبادرات البيئية والاجتماعية التي تعمل فيها الشركة مثل مبادرة (دورها) والتي تستهدف إعادة تدوير العبوات البلاستيكية ومبادرة (تجدد) التي تستهدف زيوت الطهي المستعمل مع الالتزام بسياسات ترشيد استهلاك الطاقة في كافة التوسعات ويمتد هذا الالتزام إلي كافة قطاعات المسئولية الاجتماعية وخاصاً قطاعي الصحة والتعليم مثل مبادرة (مستشفي بهية) للكشف والعلاج المبكر للسيدات ودعم أوائل الثانوية العامة سنوياً واستمرار سياسات تمكين المرآة في كافة مواقع العمل خاصة في التوسعات الجديدة.

ويؤكد مهند عدلي على استمرار سياسة سبينيس في إحترام عملائها وإعلاء هدف توفير كافة احتياجتهم بجودة عالية وأسعار مناسبة بالتأكيد على الالتزام بسياسة التسعير الثابت لكافة المنتجات فى كافة الفروع أياً كان موقعها وتعزيز سياسة سبينيس في توفير منتجات مخفضة التكلفة عبر انتاجها بنفسها وبعلامات تجارية تتبعها وبأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح من 20 إلي 25% على أن تشمل السياسة التوسعية الخمسية حتي 2029 المزيد من التوسع في قطاع التجارة الالكترونية عبر منصة http://www.spinneys-egypt.com حيث أن هذه الفروع تشكل قواعد إنطلاق تعزز من قوة سبينيس لخدمة عملاء المنصة الالكترونية.











































































