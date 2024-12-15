الاقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-12-2024.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:17 ص

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 لعيار21 في التعاملات الصباحية، بعد أن خسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، وذلك في تعاملات أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

شهد الذهب في مصر، ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى أمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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