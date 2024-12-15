شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-12-2024.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 لعيار21 في التعاملات الصباحية، بعد أن خسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، وذلك في تعاملات أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

شهد الذهب في مصر، ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى أمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.