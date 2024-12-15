شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15-12-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:13 ص

استقر سعر الدينار في بداية تعاملات اليوم وننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.3 جنيه للشراء و165.5جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.4 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.6 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 15 -12-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

162.6 جنيه للشراء.

165.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.