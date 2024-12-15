شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الرحاب تتعاون مع شركة جرين فالي لتوفير خدمات النقل الذكي بالسيارات الكهربائية لسكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة الرحاب عن التعاقد مع شركة جرين فالي JTNY لتوفير خدمات النقل الذكي باستخدام السيارات الكهربائية لسكان المدينة، سواء داخلها أو خارجها.

وأفاد الجهاز - عبر صفحته الرسمية على فيس بوك - بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على تقديم خدمات متنوعة لسكان الرحاب، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشروعاتها من خلال استخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف جهاز المدينة أنه يمكن لسكان الرحاب الاستفادة من خصم بنسبة 25% على خدمات النقل داخل المدينة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتوفر شركة جرين فالي خدمات النقل الذكي لعملائها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول .























