شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يعقد ورشة عمل حول "معايير التدقيق الداخلى" بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:51 ص

انطلقت اليوم أعمال ورشة عمل "التدقيق القائم على المخاطر وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي العالمية الجديدة" والتى ينظمها اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع اتحاد المصارف الليبية وبرعاية مصرف الجمهورية فى مدينة طرابلس فى دولة ليبيا، وذلك خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2024.

وتهدف ورشة إلى تزويد المدققين الداخليين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق معايير التدقيق الداخلي العالمية لعام 2024 وإتقان تقنيات التدقيق القائم على المخاطر وتعلم كيفية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية بما يتماشى مع أهداف المؤسسة وتعزيز عمليات الحوكمة والمخاطر والرقابة وتقوية القدرة على دعم عملية اتخاذ القرار من خلال دمج حوكمة فعالة وضوابط قوية

افتتح عمل ورشة العمل هانى على عبدالله المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق المدير العام لاتحاد المصارف الليبية، وأحمد النوبى، الرئيس التنفيذى للتدقيق الداخلى، وشركة مصر للابتكار الرقمى محاضر ورشة العمل.