شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروع الحلول العاجلة لتغذية المجاورات المستهدفة بالمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سير العمل بمشروع تنفيذ الحلول العاجلة لتغذية المجاورات المستهدفة بالمياه، ضمن المرحلة الأولى، وكذلك أعمال تنفيذ المرافق وتهيئة الطرق في المجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠)م2 بمنطقة الأمل "سابقًا، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة.

تأتي الجولة، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت أهمية المتابعة المستمرة والدورية لأعمال المرافق في الكيانات المضافة للمدن الجديدة، وكذلك تسريع عملية تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة.

وخلال الجولة، استمع رئيس جهاز العبور الجديدة، لشرحٍ عن تقدم الأعمال في مختلف القطاعات بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب فرْمة الطرق في تلك المجاورات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة من المشروع، وأهمية تسليم الأراضي في الوقت المحدد مع مراعاة مختلف الاحتياجات اللازمة لتهيئة بيئة سكنية ملائمة.

وفي نهاية الجولة، أكد المهندس أحمد إسماعيل جبر، التزام جهاز المدينة بتسليم قطع الأراضي للملاك في الموعد المقرر، مشددًا على ضرورة استكمال جميع الأعمال المتبقية في المشروع، لتُسهم الجهود في دعم عملية التنمية المستدامة في المدينة، وتعزز من قدرة الدولة على توفير فرص سكنية متميزة للمواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.