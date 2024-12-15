شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين»: تغطية اكتتاب أسهم حقوق الأولوية بنسبة 90.5% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 38,468,656 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد (42,500,000) سهم.
وأفادت بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها (423,155,216 ) ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 90.51%.
ونوهت بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية".
ووستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية.
وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح.
وأوضحت أن تاريخ بداية الطرح المتبقي، 2024-12-17، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح المتبقي 2024-12-18.
وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (4,031,344) سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحًا من يوم الثلاثاء 16/06/1446هـ (الموافق 17/12/2024م) وتستمر إلى الساعة الخامسة 5:00 مساءً من يوم الأربعاء 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 38,468,656 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد (42,500,000) سهم.
وأفادت بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها (423,155,216 ) ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 90.51%.
ونوهت بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية".
ووستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية.
وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح.
وأوضحت أن تاريخ بداية الطرح المتبقي، 2024-12-17، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح المتبقي 2024-12-18.
وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (4,031,344) سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحًا من يوم الثلاثاء 16/06/1446هـ (الموافق 17/12/2024م) وتستمر إلى الساعة الخامسة 5:00 مساءً من يوم الأربعاء 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م).