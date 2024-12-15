شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: نشر القوائم المالية للربع الثاني في 31 ديسمبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عدم تمكنها من نشرة القوائم المالية في الوقت المحدد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدم نشر القوائم المالية، جاء بسبب عدم انتهاء المراجع الخارجي من أعماله.
وتوقعت نشرة القوائم المالية الأولية للربع الثاني للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2024 في 31 ديسمبر الحالي.
وأفادت بأن نظرا لإنتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة 36 من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية حتى يتم نشر القوائم المالية.
ونوهت بإعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.
وكانت شركة تهامة قد أعلنت في 28 نوفمبر الماضي، عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الوقت المحدد لذلك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدم نشر القوائم المالية، جاء بسبب عدم انتهاء المراجع الخارجي من أعماله.
وتوقعت نشرة القوائم المالية الأولية للربع الثاني للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2024 في 31 ديسمبر الحالي.
وأفادت بأن نظرا لإنتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة 36 من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية حتى يتم نشر القوائم المالية.
ونوهت بإعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.
وكانت شركة تهامة قد أعلنت في 28 نوفمبر الماضي، عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الوقت المحدد لذلك.