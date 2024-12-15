شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «مفيد» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مفيد، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 33 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.6 مليون سهم.
وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.
وذكرت أن نسبة التوزعي إلى قيمة السهم الاسمية 50%.
ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 2024-12-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2024-12-23.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 33 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.6 مليون سهم.
وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.
وذكرت أن نسبة التوزعي إلى قيمة السهم الاسمية 50%.
ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 2024-12-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2024-12-23.