شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «مفيد» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.6 مليون سهم.

وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.

وذكرت أن نسبة التوزعي إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 2024-12-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2024-12-23.

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مفيد، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 33 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.6 مليون سهم.وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.وذكرت أن نسبة التوزعي إلى قيمة السهم الاسمية 50%.ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 2024-12-18، فيما سيكون تاريخ التوزيع 2024-12-23.