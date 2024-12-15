شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة للتأمين» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-16 الموافق 2024-12-17.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-06-23 الموافق 2024-12-24.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-28 الموافق 2024-12-29.
ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
وأضافت أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، تود الشركة تنبيه المستثمرين على أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
ويتعهد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح "شركة الأول كابيتال المالية" بتغطية حقوق أولوية شركة سلامة للتأمين التعاوني في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.
ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-16 الموافق 2024-12-17.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-06-23 الموافق 2024-12-24.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-28 الموافق 2024-12-29.
ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
وأضافت أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، تود الشركة تنبيه المستثمرين على أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
ويتعهد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح "شركة الأول كابيتال المالية" بتغطية حقوق أولوية شركة سلامة للتأمين التعاوني في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.
ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.