شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة الثروة البشرية، الخميس الماضي، إشعار ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تبلغ قيمة المشروع نحو 13.845 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-07-15 الموافق 2025-01-15.
ويهدف المشروع إلى قياس أثر البرامج الجامعية القصيرة على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل: (مخرجات التعليم، ومستويات المشاركة، والمهارات المكتسبة، وملائمة الخدمات للاحتياج، والكفاءة التشغيلية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والنمو التنظيمي).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تبلغ قيمة المشروع نحو 13.845 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-07-15 الموافق 2025-01-15.
ويهدف المشروع إلى قياس أثر البرامج الجامعية القصيرة على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل: (مخرجات التعليم، ومستويات المشاركة، والمهارات المكتسبة، وملائمة الخدمات للاحتياج، والكفاءة التشغيلية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والنمو التنظيمي).