شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة»: ترسية مشروع مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية