شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» توقع اتفاقية مع «آرسان» لتوفير مواقف سيارات بمنطقة البوليفارد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، الخميس الماضي، اتفاقية تعاون مع شركة آرسان المتخصصة في التشغيل وإدارة المواقف.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الاتفاقية توفير مواقف سيارات مخصصة في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض، لاستخدامها في تنفيذ خدمات النقل والتوصيل (الليموزين) للزوار والشخصيات المهمة القادمين من وإلى البوليفارد.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز تجربة العملاء من خلال توفير مواقف سيارات متميزة وآمنة بالقرب من المواقع الحيوية.
وتمتد مدة الاتفاقية لمدة 12 شهراً ابتداءً من تاريخ توقيعها، مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة بناءً على رغبة الطرفين.
وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية هامة لشركة دار المركبة، حيث تسهم في تعزيز الخدمات التشغيلية وتوسيع نطاقها في منطقة البوليفارد، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.
وتهدف إلى تحسين عمليات النقل والتوصيل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في قطاع السياحة والترفيه في المملكة.
ونوهت بإعلان أي مستجدات أو تطورات مستقبلية تتعلق بهذه الاتفاقية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الاتفاقية توفير مواقف سيارات مخصصة في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض، لاستخدامها في تنفيذ خدمات النقل والتوصيل (الليموزين) للزوار والشخصيات المهمة القادمين من وإلى البوليفارد.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز تجربة العملاء من خلال توفير مواقف سيارات متميزة وآمنة بالقرب من المواقع الحيوية.
وتمتد مدة الاتفاقية لمدة 12 شهراً ابتداءً من تاريخ توقيعها، مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة بناءً على رغبة الطرفين.
وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية هامة لشركة دار المركبة، حيث تسهم في تعزيز الخدمات التشغيلية وتوسيع نطاقها في منطقة البوليفارد، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.
وتهدف إلى تحسين عمليات النقل والتوصيل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في قطاع السياحة والترفيه في المملكة.
ونوهت بإعلان أي مستجدات أو تطورات مستقبلية تتعلق بهذه الاتفاقية.