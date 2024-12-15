شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة شور العالمية للتقنية، الخميس الماضي، اتفاقية التسهيلات الإئتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 20 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 11 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 22 مليون ريال.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 20 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 11 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 22 مليون ريال.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.