الاقتصاد

«شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ20 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة شور العالمية للتقنية، الخميس الماضي، اتفاقية التسهيلات الإئتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 20 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 11 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 22 مليون ريال.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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