شكرا لقرائتكم خبر عن «غذاء السلطان»: إشعار بتغير نسبة ملكية كبار المستثمرين في الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة الأربعاء الماضي، خطابًا من صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة والمتمثلة ملكيته من خلال شركة الفرص الخاصة الثانية للتجارة، أحد كبار المساهمين في الشركة والتي تملك (24٪) من أسهم شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.
ووفقا لبيان الشركة على تدالو السعودية، يتضمّن رغبة المساهم بنقل الأسهم المملوكة لصندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة في شركة غذاء السلطان للوجبات الغذائية، إذ تم نقلها إلى المحفظة الشخصية للمستثمرين في الصندوق كلًا حسب نسبة ملكيته الحالية.
وسيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة على موقع تداول.
ووفقا لبيان الشركة على تدالو السعودية، يتضمّن رغبة المساهم بنقل الأسهم المملوكة لصندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة في شركة غذاء السلطان للوجبات الغذائية، إذ تم نقلها إلى المحفظة الشخصية للمستثمرين في الصندوق كلًا حسب نسبة ملكيته الحالية.
وسيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة على موقع تداول.