شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صافولا» توافق على تخفيض رأس المال وتوزيع حصتها في «المراعي» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1- الموافقة بنسبة 99.51% على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:

- سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة.

علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

- طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً عادياً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا وبمعدل تخفيض يساوي نحو 0.7354 سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولا المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت.

علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدَد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.

- رأس المال قبل التخفيض:11,339,806,840 ريال.

- رأس المال بعد التخفيض:3,000,000,000 ريال.

- نسبة التخفيض: 73,54%.

-سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: 1.133.980.684 سهماً عادياً.

- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض:300,000,000 سهماً عادياً.

- ستعوض مجموعة صافولا مساهميها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ 8,339,806,840 ريال على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال).

- تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع.

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بــالاكتتاب في الأسهم.

2- الموافقة بنسبة 99.47% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي:

- تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته 8,339,806,840 ريال (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولا؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المبقاة كأرباح عينية.

- إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولا البالغة 345,218,236 سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ 1,133,980,684 سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع 0.3044 سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا.

- سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

- إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والناتجة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (7) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. الدمام - شريف احمد - أعلنت جموعة صافولا نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (36) الذي تم عقده –عن بُعد– من خلال وسائل التقنية الحديثة، الخميس الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1- الموافقة بنسبة 99.51% على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وتعويض مساهمي الشركة المستحقين عن تخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:- سبب تخفيض رأس المال: لزيادته عن حاجة الشركة ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصة صافولا في رأس مال شركة المراعي على مساهميها المستحقين وتحسين هيكل رأسمال الشركة.علماً بأن التخفيض سيتضمن عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم المراعي بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت. وبعد التخفيض، سوف يكون رأس المال المتبقي كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.- طريقة تخفيض رأس المال: من خلال إلغاء 833,980,684 سهماً عادياً بما يعادل تقريباً 73.54% من رأس مال صافولا وبمعدل تخفيض يساوي نحو 0.7354 سهم لكل سهم واحد عن طريق منح مساهمي صافولا المستحقين عدداً من أسهم المراعي (أصول الشركة) بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم الملغاة لدى الشركة وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إن وجدت.علماً بأن عدد أسهم المراعي تُحدَد بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تداول كما في تاريخ الاستحقاق الفعلي للتوزيع.- رأس المال قبل التخفيض:11,339,806,840 ريال.- رأس المال بعد التخفيض:3,000,000,000 ريال.- نسبة التخفيض: 73,54%.-سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: 1.133.980.684 سهماً عادياً.- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض:300,000,000 سهماً عادياً.- ستعوض مجموعة صافولا مساهميها عن تخفيض رأس المال من خلال دفع مبلغ 8,339,806,840 ريال على شكل أسهم في شركة المراعي (تعويض تخفيض رأس المال).- تحديد عدد أسهم شركة المراعي مقابل القيمة المحددة بالريال بناءً على القيمة السوقية لتلك الأسهم في تاريخ يوم التوزيع.- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بــالاكتتاب في الأسهم.2- الموافقة بنسبة 99.47% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي، والتي تُعد صفقة جوهرية تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("الصفقة الجوهرية")، وذلك على النحو التالي:- تنفيذ التوزيع من خلال توزيع أسهم في شركة المراعي تعادل ما قيمته 8,339,806,840 ريال (علماً بأنه سيتم تحديد عدد الأسهم كما في تاريخ أحقية التوزيع) وهو ما يمثل التعويض الناتج من عملية تخفيض رأس مال صافولا؛ كما سيتم توزيع باقي أسهم المراعي المملوكة لشركة صافولا من خلال الأرباح المبقاة كأرباح عينية.- إجراء التوزيع على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، حيث سيتم احتساب هذه النسبة بتقسيم عدد أسهم شركة المراعي التي تملكها شركة صافولا البالغة 345,218,236 سهماً عادياً على إجمالي عدد أسهم صافولا، والبالغ 1,133,980,684 سهماً عادياً، وبذلك، سيتم توزيع 0.3044 سهم في شركة المراعي لكل سهم واحد من أسهم صافولا.- سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.- إيداع التعويض (أسهم المراعي) للمساهمين المستحقين والناتجة من إلغاء الأسهم والصفقة الجوهرية، خلال (7) أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.