شكرا لقرائتكم خبر عن 202 ألف طن صادرات غذائية بزيادة 42 ألف خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 47 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 7 – 13 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وأصدرت الإدارة 2027 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1149 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5975 رسالة بنحو 202 ألف طن بزيادة بلغت 42 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1650 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 605 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا زالت البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تليها الطماطم بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 47 ألف طن



كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 47 ألف طن، تليها التمور بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنف بنحو 67 ألف طن.

ومثلت السعودية وروسيا والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 835 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2275 رسالة بنحو 355 ألف طن لعدد 970 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 292 صنف من فول الصويا، قمح، زيوت متنوعة وعدس، من 88 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، كندا وماليزيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 745 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 342 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 83 منتجًا و18 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 619 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 1 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز ، وتم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز، كما تم تحديث القائمة المعتمدة لمضارب الأرز المستوفاة للاشتراطات.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 53 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى وجاري فحص 17 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 709 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، بور سعيد، شمال سيناء، الغردقة، أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

المحال العامة 541 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 407 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، السويس، الاسكندرية، الشرقية، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنيا، القاهرة والجيزة.

وتم تسجيل 8 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 896 مخزنًا، واستيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 387 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الدقهلية، القاهرة، الفيوم، بني سويف، الاسماعيلية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر ، الأقصر، الاسكندرية وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 524 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 17 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 65 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن آلي، وإدراج 2 مصنع أمعاء بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملات على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 9 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة والمنوفية ، كما تم تسجيل 2 منشأة حديثة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن توابل، 4 آلاف قطعة حلوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 15 قرار للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 36 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 190 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (منية النصر، ميت غمر، محلة دمنه، بني عبيد، دكرنس، السنبلاوين، نبروه، سندوب، أجا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 367 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 538 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (ساقلتة، حي شرق، حي غرب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 400 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (جرجا، مدينة ناصر، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 6 حملات تفتيشية على 101 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 8 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 43 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 9 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 48 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، فاقوس، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على 16 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

