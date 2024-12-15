شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليرة السورية يواصل الارتفاع أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد 15-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الليرة السورية ارتفاعه بعد سقوط النظام السوري لصالح الفصائل المسلحة في البلاد، وسجل سعر الليرة السورية اليوم الأحد 15-12-2024 ارتفاعا أمام العملات العربية والأجنبيه.

وجاء ذلك بعد تطمينات من الفصائل المسلحة المسيطرة على الحكم في سوريا حاليا بأنها ستسعى لاستقرار الأوضاع ودعم الحكومة المؤقتة ورفع الأجور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تدفق عدد كبير من السوريين من الخارج خاصة من لبنان والدول المجاورة لسوريا وتسهيل التعامل بالعملات الأجنبية في سوريا بعدما كانت محظرة في العهد السابق .

وسجل سعر الليرة السورية اليوم الأحد 15-12-2024 في البنوك السورية، نحو 11.000 ليرة لكل دولار للشراء، و12.000 ليرة لكل دولار للبيع.

في حين سجل سعر الليرة السورية نحو 214 ليرة لكل جنيه مصري للشراء، و236 ليرة لكل جنيه مصري للبيع، في تعاملات اليوم الأحد.

ومنذ تم الإعلان عن سقوط النظام الحاكم في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة على الحكم بعد صراع بين الجيش السوري والفصائل المسلحة تعرضت الليرة لحالة اضطراب شديد في السعر قبل أن تعود للاستقرار ثم الارتفاع مرة أخرى.

وكانت العملة السورية الليرة أسرع من تلقت التداعيات للحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.