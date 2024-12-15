شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية إلى 1.4% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية على أساس سنوي بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م.
ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الجملة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.7%، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وأسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.4%.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%، وشهدت أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر ارتفاعا بنسبة 9.4%.
وفي ذات السياق ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.5%.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نــتــيــجــة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 3.5 %، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.9%.
وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.4 %، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.7 %، ومنتجات الألبان بنسبة 1.9%.
وتراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 3%.
وفي ذات السياق ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 % نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7 % وارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.1%.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 %، وارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 0.4%.
وفي المقابل انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 0.5%، وأسعار الأجهزة الطبية بنسبة 0.5%.
واستقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر نوفمبر 2024م.
ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الجملة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.7%، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وأسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.4%.
ارتفاع أسعار الجملةشهد باب السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا في أسعاره على أساس سنوي بنسبة 2.7 %، في شهر نوفمبر 2024م مقارنة بالشهر المماثل من 2023.
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وفي ذات السياق ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.5%.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نــتــيــجــة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 3.5 %، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.9%.
وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.4 %، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.7 %، ومنتجات الألبان بنسبة 1.9%.
وتراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 3%.
ارتفاع على أساس شهريعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2 لشهر نوفمبر 2024م مقارنة بشهر أكتوبر 2024م نظرًا لارتفاع منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.4 %، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.7%.
وفي ذات السياق ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 % نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7 % وارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.1%.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 %، وارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 0.4%.
وفي المقابل انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 0.5%، وأسعار الأجهزة الطبية بنسبة 0.5%.
واستقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر نوفمبر 2024م.