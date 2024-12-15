شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية إلى 1.4% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار الجملة

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ارتفاع على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية على أساس سنوي بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر 2024م مقارنة بنظيره من عام 2023م.ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الجملة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.7%، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وأسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 9.4%.شهد باب السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا في أسعاره على أساس سنوي بنسبة 2.7 %، في شهر نوفمبر 2024م مقارنة بالشهر المماثل من 2023.وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%، وشهدت أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر ارتفاعا بنسبة 9.4%.وفي ذات السياق ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.5%.وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نــتــيــجــة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 3.5 %، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.9%.وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.4 %، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 4.7 %، ومنتجات الألبان بنسبة 1.9%.وتراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 3%.على أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2 لشهر نوفمبر 2024م مقارنة بشهر أكتوبر 2024م نظرًا لارتفاع منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.4 %، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.7%.وفي ذات السياق ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 % نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7 % وارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.1%.وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 %، وارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 0.4%.وفي المقابل انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 0.5%، وأسعار الأجهزة الطبية بنسبة 0.5%.واستقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر نوفمبر 2024م.