شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم في السعودية يصل إلى 2% خلال نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين. ارتفاع التضخم يُعزى ذلك ارتفاع التضخم -بشكل رئيس- إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 %، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.

وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، وتأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8 % في شهر نوفمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.5%.

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2024م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%.

في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23.7%.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.59، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم لمرحلتي المتوسط والثانوي بنسبة 1.8%.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%.

وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4%.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6%.

وسجلت أسعار قسم النقل انخفاض بنسبة 2.5؛ متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة %3.9. استقرار نسبي وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2024م استقرارا نسبيا حيث ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2024م.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1%.

وشهد المؤشر ارتفاعًا في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5%، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 %.

وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة %0.2، فيما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار قسم التبغ بنسبة 0.1%.

وشهد المؤشر انخفاضا في أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.

من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات النقل، والتعليم أي تغير نسبي يذكر في شهر نوفمبر 2024م.