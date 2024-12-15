شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم في السعودية يصل إلى 2% خلال نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي.
ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، وتأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8 % في شهر نوفمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.5%.
وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2024م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%.
في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23.7%.
وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.59، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم لمرحلتي المتوسط والثانوي بنسبة 1.8%.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4%.
وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6%.
وسجلت أسعار قسم النقل انخفاض بنسبة 2.5؛ متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة %3.9.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1%.
وشهد المؤشر ارتفاعًا في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5%، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 %.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة %0.2، فيما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار قسم التبغ بنسبة 0.1%.
وشهد المؤشر انخفاضا في أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات النقل، والتعليم أي تغير نسبي يذكر في شهر نوفمبر 2024م.
ويُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
ارتفاع التضخميُعزى ذلك ارتفاع التضخم -بشكل رئيس- إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 %، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، وتأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8 % في شهر نوفمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.5%.
وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2024م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%.
في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23.7%.
وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.59، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم لمرحلتي المتوسط والثانوي بنسبة 1.8%.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4%.
وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6%.
وسجلت أسعار قسم النقل انخفاض بنسبة 2.5؛ متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة %3.9.
استقرار نسبيوسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر 2024م استقرارا نسبيا حيث ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2024م.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1%.
وشهد المؤشر ارتفاعًا في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5%، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 %.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة %0.2، فيما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار قسم التبغ بنسبة 0.1%.
وشهد المؤشر انخفاضا في أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات النقل، والتعليم أي تغير نسبي يذكر في شهر نوفمبر 2024م.