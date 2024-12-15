شكرا لقرائتكم خبر عن عدم غلق فتحات التهوية.. أهم الإرشادات للتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:00 ص

مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة استخدامات سخان الغاز الطبيعى بالمنزل، هناك عدد من الإرشادات للتعامل مع الغاز فى المنازل وذلك من أجل سلامة وتتضمن الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها أثناء التعامل مع الغاز الطبيعي في المنزل الأتى..

1- عدم غلق فتحات التهوية في أماكن الغاز مثل "المطابخ والحمامات".

2-عدم إشعال أي مصدر لهب في حال الشك في وجود تسرب للغاز.

3-سرعة غلق محابس الغاز وتجنب استخدام مفاتيح الكهرباء.

4-عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها.

5-أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

6-- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات "الهواية" نهائيا.

7-عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان لأى سبب من الأسباب وعدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للغاز عن طريق العميل.