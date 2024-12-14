شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14-12-2024.. عيار 21 يتحرك الآن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14-12-2024 خلال التعاملات المسائية، وشهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي بعد أن قلص مكاسبه بشكل كبير بسبب عدم الوضوح المصاحب لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية بالرغم من توقعات كبيرة في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

استمر سعر الذهب المحلي في التراجع خلال تداولات اليوم منذ تسجيله قمة سعرية خلال الأسبوع الماضي، يأتي هذا في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي انعكست سريعا على سعر الذهب المحلي بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

فشل الذهب العالمي في الحافظ على تداولاته فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال الأسبوع مما يعكس ضعف في الزخم الصاعد، ليعود الذهب إلى التراجع ويغلق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وتحت المستوى 2650 دولار للأونصة ليعود إلى منطقة حيادية بعض الشيء ليعتمد في تداولاته القادمة على ما سيصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي.